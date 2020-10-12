Brad Pitt, Angelia Jolie’ye karşı tanık ordusu kurdu

Brad Pitt (56) ile Angelina Jolie (45) arasında 4 yıldır süren velayet çatışması, Hollywood tarihinin en çekişmeli davalarından birine sahne oluyor.

Pitt’in Alman model Nicole Poturalski (27) ile aşk yaşadığının ortaya çıkması, davanın da seyrini değiştirdi.

23 EKİM’E KADAR SÜRECEK

Pitt, Jolie’nin agresifleşen tutumuna önlem olarak tanık ordusu kurdu. 6 çocuğu için ortak velayet isteyen Pitt’e davada 21 tanık destek olacak. Tanıklar arasında asistanları, korumaları, terapistleri, rol arkadaşları var.

Duruşmalar 23 Ekim’e kadar sürecek.

SEVGİLİNİN İSYANI

Öte yandan Brad Pitt’in Alman manken sevgilisi Nicole Poturalski (27), Instagram’da kendisine yönelik yapılan “nefret içerikli” paylaşımlara yayımladığı video ile tepki gösterdi.

Manken, “Bu tür insanların kafalarında neler olup bittiğini anlamıyorum. İnsanların neden nefret dolu yorumlar bıraktığını merak ediyorum. Bundan çıkarınız nedir?” dedi.