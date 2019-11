Brad Pitt ve Alia Shawkat hakkındaki aşk iddiaları duyanları şaşırttı

Angelina Jolie ile olaylı bir şekilde boşandıktan sonra adı eski eşi Jennifer Aniston ve mücevher tasarımcısı Sat Hari ile anılmıştı. Yakışıklı aktörün şimdi de oyuncu ve şarkıcı Alia Shawkat ile birlikte olduğu konuşuluyor.

55 yaşındaki oyuncunun, hafta başında 30 yaşındaki Alia Shawkat ile Los Angeles'ta bir resim sergisinde birlikte görüntülenmesi, ardından ise bir mekanda yemek yerken fotoğraflarının çekilmesi birliktelik iddialarını güçlendirdi.

Just Jared'in haberine göre, Brad Pitt ile 30 yaşındaki oyuncu Alia Shawkat, 16 Kasım'da resim sergisini birlikte gezdikten sonra birlikte akşam yemeği yedi. Uzakdoğulu bir hayranının da, Brad ve Alia’yı yemek yerken görüntülediği iddia ediliyor. Sosyal medyada viral olan fotoğraftaki kadının arkası dönük olduğu için, kişinin Alia olup olmadığı henüz bilinmiyor. Lakin fotoğraftaki şaşkınlık yaratan ifade, tüm gün boyuncu sosyal medyanın en çok paylaşılan karesi oldu…

Alia Shawkat kimdir

30 yaşındaki Alia Sahawkat, oyuncu ve film yapımcısı… Aynı zamanda resimle de ilgileniyor. Shawkat ayrıca caz kulüplerinde şarkı da söylüyor. Bitt ile Shawkat önce 21 Eylül'de A Play is a Poem adlı oyunun açılışında, 24 Ekim'de, Mike Birbiglia'nın tek kişilik oyunu The New One'ı oyununda bir araya gelmiş.