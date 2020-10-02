Brad Pitt ve Angelina Jolie cephesinde yeni gelişme

Brad Pitt (56) ile Angelina Jolie (45) arasında 6 çocukları için devam eden velayet davasında yeni dönem bu hafta başlıyor. Pitt son yaptığı açıklamada, Jolie'nin oyuncu arkadaşını mahkemede tanıklık etmesi için çağıracağını söyledi.

Hollywood’un ünlü çifti Brad Pitt ile Angelina Jolie Nisan 2019’da avukatların talebiyle resmen boşanmış olsa da mali konular ve çocukların velayetiyle ilgili dava devam ediyor. Bu hafta başlayacak yeni dava sürecinde Brad Pitt’in daha agresif davranacağı iddia edildi.

ROL ARKADAŞINI TANIK GÖSTERDİ

Buna göre 56 yaşındaki oyuncu, Jolie’nin 1999’daki ‘Aklım Karıştı’ filminden rol arkadaşı Jillian Armenante’nin mahkemede tanıklık etmesini istedi.

Brad Pitt’in neden Jillian Armenante’yi tanıklık etmesi için çağıracağı ise bilinmiyor. Tahminler Armenante’nin ikilinin ilişkisi ve altı çocuğu hakkında birtakım özel bilgilere sahip olduğu yönünde.