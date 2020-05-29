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Brad Pitt, yeni mezunları yalnız bırakmadı
Brad Pitt, yeni mezunları yalnız bırakmadı
Oscar ödüllü aktör Brad Pitt, corona virüsü nedeniyle uygulanan karantina nedeniyle mezuniyet törenleri iptal edilen üniversite öğrencilerine destek verdi.
Magazin 29 Mayıs 2020 - 09:48

Pandemi döneminde iptal edilen etkinlikler, kutlamaların yanı sıra mezuniyet törenleri de bir bir iptal ediliyor. Brad Pitt, yeni mezun olan öğrencileri bu dönemde yalnız bırakmayarak Missouri Devlet Üniversitesi öğrencilerine kısa bir konuşma yaparak motivasyon verdi.

“BÜYÜK DÜŞÜNÜN”

En son Once Upon a Time… in Hollywood filmiyle izleyiciyle buluşan Pitt, Missouri Devlet Üniversitesi başkanı Clif Smart, böyle bir mezuniyette, mezun olan öğrencilere mesaj verebilecek daha özel bir konuşmacıya ihtiyaç duyduğunu söyleyerek Brad Pitt’e bağlandı.

Pitt konuşmasına, “Herkese merhaba, ben karantinadan Brad ve Missouri Devlet Üniversitesi mezunlarına sesleniyorum. Böyle zamanlarda bunu yapmak garip olmalı ama bilin ki umutlarımız sizinle. Dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için dileklerimiz sizinle. Gelecekteki çabalarınızda size en iyisini diliyoruz. Başardınız! Keyfini çıkarın. Tekrar tebrikler ve büyük düşünün” mesajı verdi.

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