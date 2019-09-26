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Brad Pitt yeni sevgilisi Sat Hari Khalsa ile görüntülendi
Brad Pitt yeni sevgilisi Sat Hari Khalsa ile görüntülendi
Üç yıl önce Angelina Jolie'den boşandıktan sonra adı ünlü oyuncu Charlize Theron ile anılan Brad Pitt, mücevher tasarımcısı yeni sevgilisi Sat Hari Khalsa ile görüntülendi. Çiftin üç aydır sevgili oldukları iddia ediliyor...
Magazin 26 Eylül 2019 - 09:43

Dünyaca ünlü oyuncu Brad Pitt, üç yıl önce oyuncu Angelina Jolie’den ayrıldıktan sonra hayatına kimseyi almadı. Geçen yıllar içinde hiçbir kadınla görüntülenmeyen Pitt’in, eski esi Jennifer Aniston ve ünlü oyuncu Charlize Theron ile sevgili olduğu iddia edilse de, kimse bunu ispat edemedi.
Sonunda Pitt, yıllar sonra yeni sevgilisiyle görüntülendi. İlk kez 19 Eylül’de mücevher tasarımcısı Sat Hari Khalsa ile görüntülenen efsane oyuncu, geçtiğimiz gün ikinci randevusuna çıktı. Hindistan’da yaşayan ABD vatandaşı Khalsa ile geçen yıl bir etkinlikte tanıştığı ama o dönem sevgili olmadığı iddia edilen Pitt’in, UsWeekly’nin haberine göre, tasarımcı ile üç aydır birlikte olduğu iddia ediliyor.
Geçmişte Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston, Angelina Jolie, Charlize Theron gibi isimlerle birlikte olan Brad Pitt’in, artık dış güzelliğe değil, iç güzelliğe baktığı ve eğlence sektöründen biriyle değil, normal bir kadınla sevgili olmayı tercih ettiği konuşuluyor.

Son güncelleme: 09:46 - 26.09.2019
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