Brad Pitt’e açılan dolandırıcılık davasında karar verildi

Hollywood yıldızı Brad Pitt'in, kendisini evlilik vaadiyle kandırdığını iddia ederek aktörden 100 bin dolar isteyen kadının davası düştü.

ABD’nin Teksas eyaletinin Plano kentinde sağlık hizmetleri alanında CEO olan Kelli Christina, Brad Pitt’i taklit ederek onunla “evlilik tartışmaları” yapan kişi tarafından dolandırılmıştı.

Christina her ne kadar daha sonra gerçek Brad Pitt’le konuşmadığını fark etse de ünlü aktöre yine de dava açtı ve dava belgelerinde Pitt’in hayranlarını sahtekarlardan korumak için daha fazlasını yapması gerektiğini öne sürdü.

YETERLİ KANIT BULUNAMADI

Ancak hakim yeterli kanıt ve ifade olmadığı gerekçesiyle davayı düşürdü.

Kelli Christina, mahkeme belgelerinde Katrina Kasırgası kurbanları için yeni evler inşa eden yardım kurumu Make It Right Vakfı için düzenlenen etkinliklerde aktörün 5 kez görünmesi için 40 bin dolar (306 bin TL) ödediğini öne sürmüştü.