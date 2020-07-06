Brad Pitt’in salgından önce yaptığı maske savunması ortaya çıktı

Ünlü oyuncu Brad Pitt’in, salgından çok önce, geçen yıl eylül ayında bir konuşmasında maske savunması yaptığı ortaya çıktı.

Ünlü yıldızları corona virüsü salgını sürecinde maske takmanın öneminden bahsedip farkındalık yaratmaya çalışırken, Brad Pitt’in salgından önce bir konuşmasında maske savunması yaptığı ortaya çıktı.

Oscar ödüllü aktör Brad Pitt, geçen yıl eylül ayında Tokyo’ya Ad Astra filminin tanıtımı için gittiğinde, seyircilerin bazılarını maskeli görünce basın toplantısında şaşkınlığını dile getirdi.

Pitt seyircileri göstererek, “Arkada birilerinin maske taktığını gördüm. Buraya ilk geldiğimde havaalanında herkesin maske taktığını gördüm. Bunun biraz paranoyakça olduğunu düşündüm. Daha sonra bunu soğuk algınlığı geçirenlerin başkalarını korumak için yaptığını anladım. Çok düşünceli bir hareket” dedi.

Pitt ayrıca, “Dünyanın geri kalanında biz bunu neden yapmıyoruz bilmiyorum” şeklinde konuştu.