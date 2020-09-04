Brad Pitt’in yeni sevgilisi ‘stalk’ yaparken yakalandı!
Magazin gündemine bomba gibi düşen Brad Pitt’in yeni sevgilisi Nicole Poturalski, Instagram’da ilişkileri adına açılmış bir hayran sayfasını incelerken yakalandı.
Alman modelin, Instagramda “nicobrad2020” adıyla açılan ve biyografi bölümünde, “Jennifer ve Angelina öldü. Şimdi Nicole'ün zamanı. Hollywood'un yeni süper çifti”yazan hesabın paylaştığı hikayeleri takip ettiği ortaya çıktı.
Hesabın yöneticisi, Nicole Poturalski’nin hikayelerine baktığını görmekten mutlu olduğunu ve takipçileriyle paylaştığı ekran görüntüsüne, “Kraliçe hikayemi izledi” notunu yazdı.
Oscar ödüllü aktör Brad Pitt ile 27 yaşındaki Poturalski’nin birlikteliği, Fransa’nın La Castallet Havaalanı’nda birlikte görüntülenmeleriyle ortaya çıkmıştı.