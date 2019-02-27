Bradley Cooper ve Irina Shayk’ın arasının Lady Gaga yüzünden açıldığı iddia edildi

A Star is Born filminde başrolde yer alan Lady Gaga ve Bradley Cooper’ın yaklaşık bir yıldır aralarında bir yakınlaşma olduğu söylentileri dolaşıyor. Ne var ki iki taraftan da konu ile ilgili tek açıklama yapılmazken, git gide yakın temas halinde olmalarının Irina Shayk ve Bradley Cooper'ın arasını açtığı iddia ediliyor...

Irina Shayk – Bradley Cooper – Lady Gaga arasındaki ilişki ülke sınırlarını aştı, artık dünya meselesi haline geldi. Çünkü ortada açıklanamayan bir durum var ve pek çok kadın Lady Gaga’nın Bradley’e yakın temasta olmasından dolayı, ünlü şarkıcıya tavır almış durumda.

Geçtiğimiz yıl çektikleri A Star is Born filminde başrolü paylaşan Cooper ve Gaga, ilk olarak Venedik Film Festivali’nde yakınlaşmış, o dönem kimse aralarında bir şey olabileceğini düşünmemişti. Ne zaman ki Gaga her katıldığı programda Bradley’i övmeye, ona aşık bakışlar atmaya başladı, işte o zaman dedikoduların da ardı arkası kesilmedi.

En son Los Angeles'ta Lady Gaga'ya sürpriz yaparak sahneye çıkan Bradley Cooper, ünlü şarkıcı ile yaptığı düetle eleştirilere maruz kalmıştı. Gaga'nın Cooper'a aşk dolu gözlerle bakması ve oyuncunun da ona karşılık vermesi de tüm çevrelerde hiç hoş karşılanmadı.

Pazar günü düzenlenen 91. Oscar Ödül Töreni'nde Gaga ve Cooper, A Star Is Born filmindeki Shallow şarkısını sahnede birlikte seslendirdi. Performans esnasında birbirlerine fazla yakınlaşmaları, şarkının finalinde Gaga'nın Cooper'a aşık gibi bakması, izleyenler kadar Irina Shayk'ı da şaşırttı. Yayılan söylentilere göre Shayk, bu durumdan çok rahatsız olmuş ve sevgilisi Cooper'a uyarıda bulunmuş…

Hatta Cooper ile Gaga'nın törenden sonra Vanity Fair’in partisinde de hep bir arada olması, Bradley’in 178 bin takipçisi olan fan sayfasında sadece Lady Gaga paylaşmasının, sadece Lady Gaga’yı takip etmesinin de çiftin arasında gerginliğe yol açtığı söyleniyor.

Irina Shayk – Bradley Cooper ve Lady Gaga’nın içinde bulunduğu duruma ünlü isimler de dahil oldu. Örneğin Spice Girls şarkıcılarından Mel B. Oscar’daki yakınlaşmadan Irina’yı düşünerek rahatsız olduğunu belirtti ve “Bunu sadece performasın bir parçası olduğunu düşünmek istiyorum. Çünkü ‘kadın yasası’ diye bir şey var ve umarım bu sadece profesyoneldir. Yoksa Gaga’nın Cooper’a bakışları çizgiyi aştı” dedi.

ESKİ EŞTEN ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA

Bunlar yetmezmiş gibi, Bradley Cooper’ın eski eşi Jennifer Esposito, Gaga ile Cooper'ın aralarındaki kimyanın tutmuş olduğunu söyledi. Söylenenlere göre yakınlaşmalar ardından Irina Shayk, Lady Gaga’yı takipten de çıkarmış…

Gelelim Oscar sonrası yaşananlara… Törenin ertesi günü kızları Lea’yı almaya giderken Los Angeles’ta görüntülenen Irina ve Bradley’in otomobil içinde çekilen fotoğraflarından aralarında bir gerginlik olduğu görülebiliyor.

Her ikisinin de asık yüzlü olması tabii ki konuyu yine Lady Gaga’ya getirdi. Birbirleriyle konuşmadıkları görülen çiftin geldikleri bu durumun tek sebebi olarak Gaga gösterildi ve özellikle sosyal medya adeta ünlü şarkıcıya kin kustu…