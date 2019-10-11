Breaking Bad filmi yayında! El Camino Breaking Bad nasıl izlenir?

Heyecanla beklenen El Camino Breaking Bad filmi Netflix'te yayına girdi. Breaking Bad hayranları tarafından uzun zamandır heyecanla beklenen filmde neler olacak merak ediliyor. Bir diğer merak konusu ise Breaking Bad filmi nasıl izlenir oldu. İşte El Camino Breaking Bad nasıl izlenir sorusunun yanıtı...

Türkiye'de ve tüm dünyada geniş bir kitlesi olan Breaking Bad, El Camino filmi ile ekranlara döndü. Peki El Camino Breaking Bad nasıl izlenir? Ülkemizde nerede yayınlanacak? Dünyanın en çok izlenen dizilerinden Breaking Bad yeni filmi heyecanla bekleniyordu ve merakla beklenen film Netflix’te yayınlandı. İşte Breaking Bad merak edilenler ve tüm bu soruların cevapları…

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BREAKİNG BAD NASIL İZLENİR?

El Camino Breaking Bad Türkiye’de yayın hakları da elinde bulunda bulunduran Netflix dizi – film platformu aracılığı ile izlenebiliyor. Yeni filmi izlemeniz için Netflix üyesi olmanız gerekiyor.

BREAKİNG BAD KONUSU

El Camino: Bir Breaking Bad Filmi, kaçırılan bir adamın özgürlük arayışını konu ediyor. Tutsaklıktan kurtulan adam, kendisi için yeni bir hayat kurmaya çalışırken, kaçmaya çalıştığı geçmişi ile yüzleşmek zorunda kalır.

Breaking Bad'de Jesse Pinkman'ı canlandıran Aaron Paul, El Camino'nun hem yapımcısı hem de başrolü olarak karşımıza çıkıyor. El Camino'da Jesse Pinkman'ın ekibinde Badger ve Skinny Pete olacak. Mike Ehrmantraut'u da flashbacklerle filmde göreceğiz.

WALTER WHİTE YAŞIYOR MU?

Dizide canlandırdığı Walter White karakteri ile hafızalara kazınan Bryan Cranston‘ın filmde yer alıp almayacağı soru işareti olarak kalmaya devam ediyor. Ancak söylentilere göre dizinin finalinde Jesse Pinkman'ı Todd ve arkadaşlarının elinden kurtaran White, bu çatışmada yaralanmış ve polisler olay yerine gelmeden önce yere yığılmıştı. Bu durum bazı izleyiciler tarafından White'ın dizinin sonunda öldüğü şeklinde yorumlanırken, bazı izleyiciler de karakterin ölmediğini fakat polisler tarafından tutuklandığını savunmuştu.

Filmde Walter White karaterini aktif bir şekilde görme olasılığı düşük olarak gösterilirken flashback sahneleri çıkması bekleniyor.