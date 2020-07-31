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Breaking Bad yıldızı Bryan Cranston corona virüsünü yendi
Breaking Bad yıldızı Bryan Cranston corona virüsünü yendi
Breaking Bad yıldızı Bryan Cranston, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda, kısa bir süre önce corona virüsüne yakalandığını ve tedaviyle virüsü yendiğini açıkladı. Takipçilerini de farkındalığa davet eden ünlü aktör, "Lanet olası maskenizi takın" uyarısında bulundu.
Magazin 31 Temmuz 2020 - 14:48

Breaking Bad’in Walter White’ı Bryan Cranston, kısa bir süre önce corona virüsüne yakalandığını ve tedavi sonucu hastalığı yendiğini belirterek, araştırma için plazma bağışında bulunduğunu açıkladı. Ünlü aktör, maske takmak konusunda da uyarıda bulundu. Cranston, hastalığın kendisinde baş ağrısı, göğüs daralması, tat ve koku kaybı gibi hafif belirtilerle yaşadığını söylerken, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

* Sizi biraz daha sabırlı olmaya davet ediyorum. Protokollere sıkı sıkıya bağlı kaldım ve hala da öyle yapıyorum. Virüse yakalandım, çok göz korkutucu ama 150 binden fazla Amerikalı virüsten dolayı hayatını kaybetti.

* Ben şanslı olanlardan biriydim. Hafif belirtilerim vardı. Sizi kahrolası maskeyi takmaya, ellerinizi yıkamaya ve sosyal mesafeyi korumaya davet ediyorum. Sağlıklı olun, sağlıklı kalın.

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Son güncelleme: 14:59 - 31.07.2020
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