Breaking Bad yıldızı Robert Forster hayatını kaybetti

78 yaşındaki ünlü oyuncu Robert Forster Cuma günü beynindeki tümör nedeniyle yaşamını yitirdi. Breaking Bad filmi El Camino’nun çıktığı gün yaşamını yitiren Forster’ın evinde öldüğü bildirildi. Aktör El Camino filminde Forster, Ed Galbraith karakterine can vermişti.

Rol arkadaşı Bryan Cranston, “Robert Forster’ın aramızdan ayrılışından dolayı çok üzgünüm” dedi. Açıklamasına “Sevgi dolu ve mükemmel bir aktördü. Onunla 40 yıl önce Alligator filminde tanışmıştım, sonra da Breaking Bad. Hollywood’da yeni olan genç bir çocuğa ne kadar iyi ve cömert olduğunu unutmayacağım. Huzur içinde uyu Bob” şeklinde devam etti.

Quentin Tarantino’nun Jackie Brown filmiyle Oscar adayı olan ve kariyerinde 100’den fazla filmde yer alan ABD’li aktör The Black Hole, Mulholland Drive ve Twin Peaks gibi yapımlarda rol aldı.