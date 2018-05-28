Brigitte Nielsen 54 yaşında beşinci bebeğini bekliyor

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Bundan 12 yıl önce Mattia Dessi ile evlenen Brigitte Nielsen, ilerleyen yaşına rağmen yeniden annelik heyecanını yaşamaya hazırlanıyor. Bu hamilelikten son derece memnun olan Nielsen, konuyla ilgili olarak “Aile büyüyor” şeklinde bir açıklama yapan oyuncunun Kilian (28), Douglas (25), Raoul (23) ve Julian (34) adlarında dört erkek çocuğu bulunuyor. Bebeğinin cinsiyetini henüz açıklamayan Nielsen’in yakın çevresi onun bu kez bir kız çocuk istediğini söylüyor.