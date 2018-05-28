Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Brigitte Nielsen 54 yaşında beşinci bebeğini bekliyor
Brigitte Nielsen 54 yaşında beşinci bebeğini bekliyor
80'li yılların aksiyon filmlerinin vazgeçilmez yüzlerinden ve bir dönem Slyvester Stallone'la evli olan 54 yaşındaki Brigitte Nielsen beşinci kez hamile.
Magazin 28 Mayıs 2018 - 15:47

Bundan 12 yıl önce Mattia Dessi ile evlenen Brigitte Nielsen, ilerleyen yaşına rağmen yeniden annelik heyecanını yaşamaya hazırlanıyor. Bu hamilelikten son derece memnun olan Nielsen, konuyla ilgili olarak “Aile büyüyor” şeklinde bir açıklama yapan oyuncunun Kilian (28), Douglas (25), Raoul (23) ve Julian (34) adlarında dört erkek çocuğu bulunuyor. Bebeğinin cinsiyetini henüz açıklamayan Nielsen’in yakın çevresi onun bu kez bir kız çocuk istediğini söylüyor.

brigitte-ic
Etiketler