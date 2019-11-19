Brigitte Nielsen, Madonna’dan intikam almak için Sean Penn ile tek gecelik ilişki yaşamış

Oyuncu Brigitte Nielsen, yıllar önce kavgalı olduğu Madonna'dan intikam almak için, o dönem evli olduğu ünlü oyuncu Sean Penn ile yattığını itiraf etti...

Danimarkalı oyuncu Brigitte Nielsen ile efsane şarkıcı Madonna, 1987 yılında aynı barda eğleniyordu… Alkollü olan iki kadın bir anda tartışmaya başladı ve ikili arasında arbede yaşandı. Nielsen o anda Madonna’ya tokat attı. İşte ne olduysa bu tokattan sonra oldu. İki ünlü kadın o günden sonra adeta birbirlerine düşman oldu…

32 yıl öncesine ait bu hikayenin yeniden gündem olmasının nedeni ise Nielsen… Oyuncu, bir televizyon programında, Madonna’nın geçtiğimiz günlerde Las Vegas konserine iki saat geç çıkmasını eleştirdi. Şarkıcının müzik dünyasında abartıldığını söyleyen Nielsen, geçmişe dair skandal bir itirafta da bulundu.

Brigitte Nielsen, 1987’de yaşanan olayı “Küçük bir şey” diye anlattı ve attığı tokattan birkaç ay sonra Güney Fransa’ya gittiğini söyledi. “Orada Madonna’nın boşanmak üzere olduğu Sean Penn ile tek gecelik ilişki yaşadım” diyen Brigitte, bu sayede Madonna’dan intikam aldığını söyledi.

Brigitte Nielsen, 1987 yılında Sylvester Stallone ile iki yıllık evliliğini bitirdi. Madonna ise 1985 yılında evlendiği Sean Penn’den resmi olarak 1989’da boşandı. Nielsen, 2006 yılında barmen Matia Dessi ile evlendi ve 54 yaşında anne oldu.