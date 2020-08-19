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Britney Spears babasına savaş açtı! Artık vasi olmasını istemiyor
Britney Spears babasına savaş açtı! Artık vasi olmasını istemiyor
ABD'li şarkıcı Britney Spears, ruh sağlığı problemleri nedeniyle kendisine vasi olarak atanan babasının bu görevden alınması için mahkemeye başvurdu.
Sozcu.com.tr
Magazin 19 Ağustos 2020 - 14:56

ABD’de 1990’ların sonundan itibaren pop müzik dünyasına damga vuran isimlerden Britney Spears, çalkantılı özel hayatıyla uzun süre medyanın gündeminden düşmedi.

Özel hayatında yaşadığı sorunlar ruh sağlığını etkileyen Spears, bir dönem rehabilitasyon merkezinde tedavi de görmüştü. 38 yaşındaki Spears’ın başından geçenler nedeniyle 2007 yılında kendisine vasi olarak babası Jamie Spears atandı.

Britney Spears.

TMZ’nin haberine göre kızının tüm finansal süreçleri ve iş anlaşmalarında söz sahibi olan Jamie Spears, 2019 yılında kendi sağlık sorunları nedeniyle bu görevi bıraktı. Jamie’nin yokluğunda bu göreve geçici olarak Spears’ın menajeri Jodi Montgomery atandı.

Britney Spears.

Baba Jamie Spears görevine dönmek için harekete geçerken, Britney Spears’tan ise karşı hamle geldi. Mahkemeye başvuran ünlü şarkıcı, yaklaşık bir yıldır vasiliğini yapan Montgomery’nin kalıcı olmasını istedi.

Mahkemenin Spears’ın talebini değerlendirmesi ve önümüzdeki günlerde karara bağlaması bekleniyor.

 

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