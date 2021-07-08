Britney Spears bu defa da çıplak fotoğrafıyla sosyal medyanın gündeminde

Geçen hafta bikinili paylaşımlarıyla dikkat çeken Britney Spears, bu defa da çıplak fotoğrafıyla gündemde. Spears, sadece sırtının göründüğü fotoğrafını bale ayakkabıları emojisiyle paylaştı.

Vasilik davası, mahkemede yaptığı açıklamalar ve son olarak emeklilik kararıyla gündeme gelen şarkıcı, annesinin desteğini aldığı bir dönemde yaptığı paylaşımlarla bazı hayranlarının da eleştirilerine maruz kalıyor.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Britney Spears (@britneyspears)’in paylaştığı bir gönderi

Spears, boşanma sonrası çöküşü ile 2008’den beri devam eden vasilik savaşında bu yıl yaşanan gelişmeler üzerine hayranlarından ve ünlü dostlarından destek aldı.

Annesi Lynne Spears da bir dilekçede mahkemenin kızının isteklerinin dinlemesini ve 13 yıldan beri ilk kez kendi özel hukuk danışmanını tutmasına izin verilmesini istedi. Lynne Spears’in avukatı da Britney’nin bir ünlü olarak tam anlamıyla yüz milyonlarca dolar kazandığını ve kendi başının çaresine bakabileceğini söylüyor.

Ancak Spears’ın sosyal medyada yaptığı paylaşımlar çoğu hayranından beğeni alsa da bazı takipçilerinin de “böyle bir dönemde neden bu tip paylaşımlar yapıyor” diye yorum yapmasına neden oldu.

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