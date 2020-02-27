Britney Spears, dans ederken ayağını kırdı

Ünlü şarkıcı Britney Spears, çıplak ayakla dans ederken ayağını kırdı. O anları kayıt altına alan ve daha sonra sosyal medya hesabından videoyu paylaşan Spears'ın kırılan ayağının sesi ise duyanların tüylerini diken diken etti.

Britney Spears, Şubat ayının ilk günlerinde yaşadığı talihsiz olayın görüntülerini Instagram hesabından paylaşınca bir anda olay oldu.

Dans ettiği sırada ayağını kıran 38 yaşındaki Spears’ın kayıt altına aldığı antrenmanı hüsranla bitiyor. Siyah şortu ve sarı spor büstiyeriyle dikkat çeken Spears’ın attığı yanlış adımdan sonra çıkan ses ise oldukça net duyuluyor.

Spears videonun açıklamasını, “Altı aydır dans etmiyordum ve o noktada oldukça kısıtlanmıştım. Biliyorum ayaklarım çıplak. Bu şekilde zemini daha rahat kavrıyorum. Bu arada ayağımın kırılma anını duyabilirsiniz. Üzgünüm biraz fazla gürültülü” şeklinde yaptı.

“BİR ŞEYİ KIRDIĞINDA DAHA GÜÇLÜ İYİLEŞİR”

Britney Spears’ın sevgilisi Sam Asghari de olayı hastaneden bir fotoğraf paylaşarak duyurmuştu. Sevgilisi Spears için, “Bir şeyi kırdığında daha güçlü iyileşir, özellikle konu sen isen” notuyla paylaşmıştı.