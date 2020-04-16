Britney Spears, eski sevgilisi Justin Timberlake’in şarkısıyla dans etti

Ünlü şarkıcı Britney Spears ve Justin Timberlake 20 yıl önce ayrılmış, bu ayrılık o dönem magazin gündemini oldukça meşgul etmişti. Yıllar sonra Britney Spears, sosyal medya hesabından Justin Timberlak'in bir şarkısıyla dans ettiği görüntüleri paylaşarak 20 yıl önceki eski sevgilisini de etiketleyince sosyal medyada olay oldu.

Grammy ödüllü Britney Spears, karantina günlerini ağaçlar içinde evinde geçirirken, her gün sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Instagram’da yaklaşık 24 milyon takipçisi olan Spears, son paylaştığı videodaki ayrıntı kafaları karıştırdı. 20 yıl önce Justin Timberlake ile ayrılan Spears, Timberlake’in, “Filthy” adlı şarkısıyla dans ederek eski sevgilisine atıfta bulundu.

Spears, dans ettiği videoyu, “Biliyorum 20 yıl önce dünyanın en büyük ayrılığını yaşadık ama bu adam bi dahi! Harika şarkı JT!” notuyla paylaştı.

Paylaşımı gören Timberlake ise, videoya yorum yapmayı ihmal etmedi.

Britney Spears ve Justin Timberlake, 12 yaşındayken Disney setinde tanışmıştı. 1999 yılında birlikte olmaya başlayan çift, 2002 yılında olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Çift ayrıldıktan sonra Timberlake’in, “Cry Me a River” şarkısıyla aldatılma dedikoduları ortaya çıkmıştı.