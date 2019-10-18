Britney Spears ‘İyi vakit’ geçirirken!

Şarkıları ve sahne şovlarıyla bir döneme damga vuran Britney Spears, şimdilerde geçmişindeki parlak günlerinin hayaliyle yaşıyor. Spears, eski formuna kavuşmak adına spor salonlarından çıkmazken kendisini yeniden hayata bağlayan sevgilisini de paylaşımlarından eksik etmiyor.

Bundan 16 yıl önce çıkardığı ‘Toxic’ albümü ile yeni bir çıkış yakalayan ancak başarısını uzun süre devam ettiremeyen Britney Spears, alkol sorunu yüzünden zor günler yaşamıştı. Bir tedavi merkezinde uzun süre tedavi gören ve eski görüntüsünden bir hayli uzaklaşan Spears, tedavisi bittikten sonra kendisini spora verdi. Instagram hesabı üzerinden evinin spor salonunda yaptığı çalışmalara dair görüntüler paylaşan 37 yaşındaki Spears, eski formuna yavaş yavaş kavuşurken kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi Sam Asghari ile mutlu bir beraberlik sürdürüyor.

HAZİRAN AYINDAN KARELER…

Başarılı şarkıcı, sosyal medyanın TBT gününde sevgilisi Sam ile yaptığı tekne tatiline dair fotoğraflar paylaştı. 24 yaşındaki sevgilisi ile Haziran ayında bir tekne turuna çıkan Britney Spears, sarı siyah bikinisiyle son derece samimi pozlara imza atarken yaptığı bu paylaşımlara “Onunla her zaman iyi vakit geçiriyorum” notunu düştü.