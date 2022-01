Britney Spears, kardeşini Instagram’da takipten çıkardı

Kasım ayında vasilikten kurtulan Britney Spears, özellikle son yıllarda sık sık eleştirdiği kız kardeşini Instagram'da artık takip etmiyor. Spears kardeşler uzun süredir aralarındaki soğuk savaşla sık sık gündeme geliyor.

13 yıllık vasiliğin sona ermesi için son yıllarda ciddi adımlar atan Spears, nihayet kasım ayında babasının vasiliğinden kurtulmayı başardı. Hayranları tarafından da desteklenen ünlü yıldız, bu süreçte ailesini de karşısına aldı.

Haziran ayında Spears, Los Angeles’ta bir hakime bomba gibi bir ifadede ailesini dava etmek istediğini söyledi ve babası Jamie, annesi Lynne ve kız kardeşi Jamie Lynn Spears’ın 2008 yılında yaşadığı zihinsel bir çöküntüden sonra yerleştirdikleri istismarcı vasilikten yararlandığını söyledi.

Spears, ailesinin röportaj verdiğini ve onun hakkında yalan söylediğini, kendisinin halka açık konuşmaktan alıkonulduğunu iddia etti.

VASİLİKTEN O DA YARARLANDI

Jamie Lynn Spears, beş gün sonra kendini savunmak için Instagram’a gitti ve bir videoda kız kardeşini sevdiğini, ona hayran olduğunu ve onu desteklediğini söylerken Britney Spears’ın vasiliğinden kâr elde etmeye çalışmadığını belirtti.

Ancak temmuz ayında Spears, Jamie Lynn Spears’ın 2017’de Radio Disney Müzik Ödülleri sahnesine çıkmasından ve şarkılarının remix’lemesinden şikayet eden uzun bir Instagram yazısı yayınladı.

Ekim ayında da Britney’in hayranları Jamie Lynn Spears’ı, aynı zamanda Britney’nin hit şarkısı “…Baby One More Time”dan bir replik olan I Must Confess çalışma başlığı altında bir otobiyografi kaleme aldığı için eleştirdi. Jamie Lynn Spears’ın yayıncısı Worthy Publishing daha sonra bir özür yayınladı ve kitabın adını Söylemem Gereken Şeyler olarak değiştirdi.

Vasilik döneminde Jamie Spears , şarkıcının vermek istediği tüm kişisel ve finansal kararlarda son sözü söyledi. Spears, kendi iradesi dışında çalışmaya zorlandığını ve yaklaşık 60 milyon dolar değerinde olmasına rağmen haftada sadece 2.000 dolar ödenek verildiğini iddia ediyor.

