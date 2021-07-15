Britney Spears özgürlüğü için nihayet kendi belirlediği avukatla savaşabilecek

Babasının vasiliğinden kurtulmaya çalışan şarkıcıya, çarşamba günü görülen davada yaptığı duygusal konuşmadan ve çarpıcı açıklamalardan sonra kendi avukatını seçebileceği söylendi. Davayı Britney Spears’ın hayranları da takip ederken, şarkıcıya destek olmaya devam ettiler.

Los Angeles’ta gerçekleşen duruşmada şarkıcı, “Babamdan kurtulmak ve onu, vasiliği kötüye kullanmakla suçlamak için buradayım” dedi ve babası Jamie Spears hakkında soruşturma açılmasını isterken, babasına karşı koruma talep etti.

HOLLYWOOD’UN ÜNLÜ AVUKATI SAVUNACAK

Spears 13 yıldır hayatını kontrol eden babasının, kişisel hayatı ve kariyeri üzerinde yetkilerin sonlandırılması için çabalıyor. Spears’ın artık kendi avukatını seçebileceğinin belirtilmesiyle beraber Hollywood’un ünlü avukatı Mathew S Rosengart Spears’ı temsil etmeye başlayacak.

Spears, Yargıç Brenda Penny’ye gözyaşları içinde “Hanımefendi, bu sadece suistimal değil, kahrolası bir zulüm. Dilimi bağışlayın ama gerçek bu. Her zaman bana deliymişim gibi hissettirmeye çalışıyorlardı, ki değilim” dedi. Kendi isteği dışında ilaç almaya zorlandığını yineleyerek, “Sanırım beni öldürmeye çalışıyorlardı” diye ekledi.

Şarkıcı, vasiliğin sona erdirilmesini istediğini, ancak en büyük önceliğinin babasının görevinden alınması olduğunu, bu süreçte Jodi Montgomery’nin yerinde kalmasının sorun olmayacağını söyledi.

EHLİYETİNE DE EL KOYMUŞ

Spears ayrıca babası ile ilgili çarpıcı iddialarda bulunmaya devam etti. Şarkıcı, babasının sekiz aylığına ehliyetini elinden aldığını söyledi.

Spears ayrıca, temel haklarından mahrum bırakılırken başarılı bir kariyere sahip olmaya devam ettiğini belirterek anlaşmanın esasını sorguladı. Ayrıca, babasının kendisini iradesi dışında çalışmaya ve ilaç almaya zorladığını, evlenmesini veya başka bir çocuk sahibi olmasını engellediğini ve kişisel ilişkilerini kontrol ettiğini de belirtti.

ESKİ AVUKATI YANLIŞ YÖNLENDİRMİŞ

Spears’ın uzun süredir avukatlığını yapan Samuel D Ingham geçtiğimiz haftalarda istifasını istemişti. Ingham’ın istifa süreci ise Spears’ın kendisine vasiliği sonlandırabileceğine dair bilgi verilmediğini söylemesi ile başladı. Kayıtlara göre, Spears yıllarca vasilik sistemine karşı olduğu halde Ingham, şarkıcıyı karşı dava açma konusunda bilgilendirmemiş, mahkemeye de hiç dilekçe vermemişti.

Spears’ın yeni avukatı Rosengart, Jamie Spears’ın derhal istifa etmesini istedi: “Spears’ın neden bugün gönüllü olarak istifa etmediğine dair gerçek bir soru var. Jamie Spears’ın, Britney Spears’ın çıkarına hareket ettiğine gerçekten inanan var mı? Kızını seviyorsa, kenara çekilme zamanı geldi.”

Jamie Spears’ın avukatı Vivian Thoreen, müvekkilini savunarak “Bay Spears ilk günden beri işin içinde. 7/24 kızı için oradaydı… Kızını seviyor ve onun için sadece en iyisini istiyor. Karakterizasyonlarının veya hatıralarının çoğu yanlış” dedi. Thoreen, Jamie Spears’ın gönüllü olarak istifa etmeyeceğini de sözlerine ekledi.

Dava sırasında Britney Spears’a pek çok hayranından destek geldi.

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