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Britney Spears sakarlıkta sınır tanımıyor! Önce evini yaktı, sonra ayağını kırdı…
Britney Spears sakarlıkta sınır tanımıyor! Önce evini yaktı, sonra ayağını kırdı…
Ünlü şarkıcı Britney Spears, son aylarda sakarlıkları ile gündemde. Geçen aylarda dans ederken ayağını kıran şarkıcı, son paylaşımında evinin spor salonunu yanlışlıkla yaktığını itiraf etti.
Magazin 2 Mayıs 2020 - 12:00

Bir dönemin pop müzik prensesi olan, daha sonra ise karıştığı skandalların ardı arkası kesilmeyen ve bunalıma giren Britney Spears, şimdilerde sosyal medyada oldukça aktif. 38 yaşındaki Spears, vaktinin çoğunu spor yaparak ve dans ederek geçiriyor. Yıllar sonra kendisini toparlayan şarkıcının son aylarda sakarlıkları ile başı dertte.

Geçen aylarda dans ettiği sırada ayağını kıran Spears, en son paylaşımıyla da 6 ay önce evinin spor salonunu yaktığını itiraf etti. Spor salonunda bulunan iki mumdan bir tanesini yanmış halde unuttuğunu ve yanan mumun diğerini tutuşturararak salonda yangın çıktığını söyleyen Spears, yangın sonrası salonda bulunan birkaç ekipman dışında her şeyin yandığını söyledi

Instagram

Spears, yangın alarmının zamanında çaldığını ve bu nedenle kimsenin yaralanmadığını söyledi. Fakat salonun kapısına gittiği sırada alevlerin tüm odayı sardığını açıkladı. Ünlü şarkıcı, son aylarda corona virüsü salgınında dans ve motivasyon konuşması yaptığı videoları takipçileriyle paylaşıyor.

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