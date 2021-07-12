Britney Spears seksi paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündeminde

Babasının vasiliğinden çıkıp özgürlüğüne kavuşmak için mücadele eden Spears, aldığı kararlar ve yaptığı paylaşımlarla magazin basının ilgi odağı. Mahkemede yaptığı açıklamalardan sonra çok sayıda hayranından olduğu gibi ünlü isimlerden de destek alan Spears, emekli olmak istediğini açıkladıktan sonra avukatı ve menajerinin istifalarıyla da çok konuşulmuştu.

Şarkıcı bir yandan özgürlük mücadelesi verirken bir yandan da hayatına devam etmeye çalışıyor. Son olarak Instagram’da yaptığı çıplak bir paylaşımla kendini yine magazin gündeminin ortasında bulan Spears, bu defa da kırmızı iç çamaşırlarıyla dikkat çeken bir fotoğraf paylaştı.

“Kırmızı” kelimesi, Spears’ın son birkaç aydır sosyal medyada bahsettiği ve daha önce kişisel fotoğraf projesi olarak tanımladığı “Project Rose” veya “Project Red”e atıfta bulunuyor da olabilir.

Kırmızı bir babydoll ile poz veren şarkıcı hemen öncesinde de küfürlü bir post paylaşmıştı. Özgürlük mücadelesi içerisinde olduğu için pek çok hayranı bu paylaşımların Spears tarafından yapılmadığını da düşünüyor.

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