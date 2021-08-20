Britney Spears’a darp suçlaması: Hakkında dava açıldı

Son dönemde babasıyla yaşadığı vasilik davası yüzünden gündemden düşmeyen dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, bu kez darp suçlamalarıyla gündeme geldi.

SOZCU.COM.TR

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Son dönemde babasıyla yaşadığı vasilik davası nedeniyle gündemden düşmeyen Britney Spears bu kez darp iddialarıyla gündeme geldi.

Ünlü isme, evinde çalışan bir kişinin şikayeti üzerine, darp iddiasıyla soruşturma açıldı.

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, evde çalışan bir kişinin şikayette bulunması üzerine polisler Britney Spears'ın California'daki evine gitti.

KİMSE YARALANMADI

Olay, savcılığa taşınırken, polis yetkilileri olayda kimsenin yaralanmadığını açıkladı.

Spears'ın avukatı Matthew Rosengart da durumun medya tarafından büyütüldüğünü, herhangi bir darp ve yaralama olmadığı ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Britney Spears'ın 2007 yılında yaşadığı ruhsal sorunlar nedeniyle vasiliğini üstlenen babası, geçtiğimiz günlerde vasilikten çekildiğini açıklamıştı.