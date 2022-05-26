Britney Spears’ın avukatından olay yaratan iddia

Geçen yılın sonlarında özgürlüğüne kavuşan Britney Spears cephesinden yeni bir iddia geldi. Spears'ın avukatı Matthew Rosengart, ünlü şarkıcının babası Jamie Spears'ın vasilik dönemi boyunca 6,3 milyon dolar aldığını ve şimdi de ifade vermekten kaçındığını söyledi.

Sozcu.com.tr

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Geçen yılın en önemli magazin olaylarından biri de Britney Spears’ın 13 yıl süren vasiliğinin sona ermesiydi. Spears, sonunda önce avukatının değişmesini sağlamış ardından da özgürlüğüne kavuşmuştu. Ancak şarkıcı, kazanmış olduğu davaya rağmen sosyal medyada ailesini hedef almaya devam etti. Şimdi de Britney Spears’ın avukatı Matthew Rosengart, babası Jamie’nin ifade vermekten kaçındığını iddia ediyor.

Rosengart, yeni mahkeme belgelerinde Jamie Spears’ın kızını belirli temel özgürlüklerden mahrum bırakan yozlaşmış ve çelişkili bir vasilik yürüttüğü için beş aydır yemin altında sorgulanmaktan kaçındığını söylüyor. Belgelerde ayrıca baba Spears’ın 6,3 milyon dolar aldığını da belirtiyor.

Spears bunca zamandır, eski eşi Kevin Federline ile birlikte olan 16 yaşındaki çocukları Sean ve 15 yaşındaki Jayden’a artık velayeti ve erişimi olmayacağı konusunda sürekli olarak tehdit edildiği için babasına karşı konuşmaktan korktuğunu söylemişti. Ayrıca saç kesimi, kozmetik, manikür veya pedikür gibi kişisel bakım da dahil olmak üzere parasını istediği gibi harcayamadığını ve az miktardaki bir harçlık ile yaşamaya zorlandığını söyledi.

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