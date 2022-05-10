Britney Spears’ın hayranları endişeli: “Yardım için ağlıyor”

Ünlü pop yıldızı Britney Spears'ın Instagram'da üst üste verdiği çıplak pozlar hayranlarını endişelendirdi.

Sozcu.com.tr

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Grammy ödüllü Amerikalı şarkıcı Britney Spears’ın, sosyal medya uygulaması Instagram’da çıplak fotoğraflarını üst üste ve sadece filtreyi değiştirerek paylaşması hayranları arasında şaşkınlık uyandırdı.

Daily Mail’in haberine göre, hamile şarkıcı, altı çıplak çekim içeren ilk gönderisine, “İçimde bir bebek olmadan önce Meksika’da bulunduğum son seferin fotoğrafı. Tatilde neden 10 yaş daha genç görünüyorum” yazdı.

Ancak hayranları, 40 yaşındaki Spears hakkında endişelenerek yorum bölümüne akın etti ve neden aynı fotoğrafı birkaç kez paylaştığını öğrenmek istedi, bazı takipçileri de pop yıldızının 41 milyon takipçisine kendisini çok fazla gösterdiğini hissetti.

Bunun üzerine Spears, sadece dakikalar sonra, hepsi son derece benzer olan üç çıplak çekim daha içeren ikinci bir gönderi ekledi.

Bununla da yetinmeyen Spears, üçüncü bir gönderide de yine çıplak fotoğraflarını 3 farklı filtreyle paylaştı.

Bir hayranı fotoğrafların altına, “Bu kız hasta, yardım için ağlıyor” diye yazarken, bir diğeri de “Vasi uygulamasının bir nedeni olduğundan oldukça eminim” dedi.

13 yıldır babası Jamie Spears’ın vasiliği altında yaşayan Britney Spears, geçtiğimiz kasım ayında, kamuoyuna çokça yer alan bir hukuk savaşını kazandı. Buna göre Spears’ın mali durumuyla tıbbi ve kişisel kararları üzerindeki kontrolü kendisine geri verildi.

İki çocuk annesi olan Spears, fotoğraflar çekildiğinde nişanlısı Sam Asghari ile tatil için Meksika’ya gitmişti. Çift, şu anda ilk çocuklarını bekliyor.

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