Britney Spears’ın babası vasilik davasından sonra kendine yeni avukat tuttu

Britney Spears'ın babası Jamie Spears, kızının vasisi olarak 13 yıl geçirdikten sonra, potansiyel bir soruşturma için hazırlanıyor. Baba Spears, bu defa uzun zamandır beraber çalıştığı avukatı yerine yeni bir avukat tuttu.

Sozcu.com.tr

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Britney Spears’ın vasilik davasında sular durulmuyor. 13 yıldır kızının vasisi olarak da görev alan Jamie Spears, bu görevinden geçtiğimiz haftalarda çıkarıldı. Jamie Spears, görevinden kızının isteği üzerine ayrıldığını beyan etse de Britney Spears vasiliğin sona ermesi için çok uzun zamandır mücadele ediyordu.

Bu süreçte Jamie Spears’ın görevini kötüye kullanma, Britney Spears’ın telefonlarını dinleme, kamera ile odasını gözetleme, ruhsal sağlığını kötü yönde etkileme gibi suçlamalar da gündeme geldi.

SORUŞTURMA ÜZERİNE AVUKATINI DEĞİŞTİRMEYE KARAR VERDİ

Jamie Spears’a yakın bir kaynak Spears’ın eski avukatı Vivian Thoreen’in, Jamie’ye farklı bir avukata ihtiyacı olacağını, kendisinin ve H&K’nin bu rolle ilgilenmediğini söyledi.

69 yaşındaki Jamie Spears, 29 Eylül’de kızının mal varlığının koruyucusu olarak askıya alındıktan sonra, Britney’nin avukatı Mathew Rosengart, PEOPLE’a “koruyuculuğun tamamını sona erdirmeye ve Jamie Spears ve diğerlerinin görevlerini suistimal ettiklerini araştırmaya” odaklandığını söyledi.

PEOPLE’a konuşan kaynak, Jamie Spears’ın yeni temsile ihtiyaç duymasının ana nedeninin bu olduğunu söylüyor. Kaynak, “Mathew Rosengart defalarca Jamie’yi araştırıp dava edeceğini iddia etti” diyor.

Kaynağa göre; Jamie Spears ve Thoreen ayrı yollara gidiyor olsalar da Holland & Knight’ın Jamie’nin yaptığı işten memnun olduğunu ve “geçiş sırasında o ve Vivian’ın yakın temas halinde olduklarını söylüyor.

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