Britney Spears’ın babasına açtığı dava reddedildi

Britney Spears, geçen gün 12 yıldır kişisel yaşamı, kariyeri ve mal varlığının büyük bir kısmı üzerinde kontrol sahibi olan babasına karşı savaş açmış, vasi rolünü sonlandırmak için mahkemeye başvurmuştu. Ancak Spears'ın bu talebi reddedildi.

Britney Spears, 17 Ağustos tarihinde Los Angeles’taki California Yüksek Mahkemesi’ne avukatı aracılığıyla verdiği belgede, babası Jamie Spears’ın şahsi vasisi olarak dönmesine karşı çıktığını belirterek geçici vasisi Jodi Montgomaery’nin kalıcı vasi olarak yer almasını talep etmişti. Britney Spears’ın bu talebi mahkeme tarafından reddedildi.

HAYRANLARI “FREE BRITNEY” KAMPANYASI BAŞLATTI

38 yaşındaki ünlü şarkıcının durumu, bu yıl internette dalga dalga yayılan protestolara konu olmuştu. Spears’ın hayranları, şarkıcının tuzağa düşürüldüğüne imnanarak “Britney’e Özgürlük” hareketini başlattı ve şarkıcının özgürlüğü için adeta lobi kurdu. 100 binin üzerinde imza toplayan dilekçede yer alan iddialar ise şu şekilde:

Spears’ın babası araba sürmesine izin vermiyor, tüm aramaları ve mesajları izleniyor, oy vermesine, biriyle vakit geçirmesine veya parasını onay almadan harcamasına izin verilmiyor, ve eğer kuralı ihlal ederse babası çocuklarını ondan uzaklaştırmakla tehdit ediyor.

Jamie Spears bu kampanyaları şaka diye nitelemiş ve Britney’in istismar edildiği yönündeki söylentilerden yorulduğunu belirtmişti.