Britney Spears’ın eski kocası boşanmak için kandırıldığını iddia ediyor

2004 yılında ünlü şarkıcı ile sadece 55 saat evli kalan Jason Alexander, Britney Spears ile ilgili çok konuşulacak iddialarda bulundu. Alexender, katıldığı podcast yayınında Spear ile evliliklerini iptal etmek için yasal belgeleri imzaladığını ancak, bu konuda ilişkilerine devam edebilecekleri vaadiyle kandırıldığını anlattı.

“Bana sözleşmeyi imzalarsam, Britney ile ilişkimizi sürdürmemize izin vereceklerini ve altı ay içinde aynı şekilde hissedersek bize uygun bir evlilik planlayacaklarını söylediler. Aksine inanmak için hiçbir nedenim yoktu. Gerçeğin bu olduğunu düşündüm. O sırada Britney ve benim hâlâ telefon görüşmesi yapmamıza izin veriyorlardı.”

Jason ve Britney’nin evliliği, sadece 55 saat sürdü. Alexender, “Yani her gün konuşuyorduk ve bana anlatılan hikayeye hala inanıyordum, konuşmaya devam etmemize izin vereceklerdi ve sonra aynı şekilde hissedersek gelecekte bu evliliği yapacaktık” dedi.

Jason avukatlarının, iptale itiraz etmek için 30 günü olduğunu, aksi takdirde Britney ile temasını kaybedeceğini söylediğini belirtti. Ancak aksi bir duruma inanmadığı için iptal kararına itiraz etmedi ve Britney ile konuşmaya devam etti. Ancak, bir aylık süre tamamlandıktan hemen sonra Britney’nin numarası değişti:

“Kelimenin tam anlamıyla 30 günün ardından, Britney için sahip olduğum numarayı aramaya çalıştığımı hatırlıyorum ve bu kadarmış.”

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