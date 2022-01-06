Britney Spears’ın eski kocası tutuklandı

Britney Spears'ın 2004 yılında evlendiği Jason Alexander, birini takip ettiği için tutuklandı. Polisler, Alexander'ın takip ettiği iddia edilen kurbanın kim olduğunu açıklamadı.

Sozcu.com.tr

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Britney Spears’ın eski kocası 40 yaşındaki Jason Alexander, 30 Aralık’ta yıl içinde üçüncü kez tutuklandı ve Williamson County’de koruma emrini ihlal etme ve nitelikli takip suçlamalarıyla tutuklandı.

Alexander, ilk kez Ocak 2021’de Nashville’de tutuklandı. Uyuşturucu kullanma, bulundurma ve değiş tokuş etmek gibi suçlardan 2021 yılında sık sık polisle başı derde giren Alexander, 29 Ağustos’ta da Tennessee’nin başkentinde, havaalanında güvenlik hattını kesmeye ve yasak bölgeye girmeye çalıştıktan sonra hava güvenliği ihlali nedeniyle tutuklandı. Alexander, olaydan sonra 2.500 dolarlık kefaletle serbest bırakıldı.

Britney Spears’ın eski kocası şimdi de ismi açıklanmayan bir kurbanı takip etmekten tutuklandı.

Spears, 2004 yılında çocukluk arkadaşı Jason ile 55 saat evli kalmıştı. Çiftin evliliği son derece kısa sürse de Alexander, hâlâ eski karısını umursuyor gibi görünüyor ve Eylül 2021’de verdiği bir röportajda Spears’ın, Sam Asghari ile nişanının sahte olduğunu düşündüğünü açıkladı. “Eğer gerçekse, harika. Onu her zaman sevdim. Onu her zaman seveceğim. Sam’le mutluysa ve bu olacaksa, onun adına mutluyum.” dedi. Gazeteci Jim Moret, Alexander’a “Gerçek olduğunu düşünmüyor musun?” diye sorduğunda, basitçe “Hayır” dedi. Ayrıca pop yıldızı ile iletişimini sürdürdüğünü iddia etti.

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