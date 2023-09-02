Britney Spears’ın paylaşımı olay oldu… Yılan dövmesi yaptırıp ata çıplak bindi

Gösteri dünyasının sansasyonel isimlerinden biri olan Britney Spears, bu defa yaptırdığı yeni dövmesi ve çıplak bir şekilde ata binişiyle gündem oldu.

Sozcu.com.tr

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Son yıllarda ailesiyle girdiği vasilik davası ve ardından yaptığı gösterişli düğünle dikkat çeken ünlü yıldız Britney Spears, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

Bu defa da Spears, Sam Asghari ile yaşadığı ayrılık sırasında yaptırdığı dövmesi ve ata binerken tercih ettiği kıyafetlerle olay oldu.

Britney Spears çölde ata binmeye gitti ve yaz sıcağını o kadar bunaltıcı buldu ki üstünü yırttı. Ünlü yıldız, üstsüz bir şekilde ata binerken çekilen videosunu sosyal medya hesabında paylaşmayı ihmal etmedi.

41 yaşındaki yıldız, ayrıca yaptırdığı yılan dövmesini de göstermiş oldu.

Spears, ata bindiğini gösteren paylaşımlardan sadece birkaç saat önce yılan dövmesini hayranlarına sergilemişti.

Spears’ın paylaşımlarının, Sam Asghari’nin 16 Ağustos’ta ünlü yıldıza boşanma davası açmasından ve artık Spears’ı takip etmeyi bırakmasından sonra gelmesi dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde Spears’ın, Asghari’nin görüşmediği babası Jamie ile gizlice çalıştığına inandığı ve ona 13 yıllık vasilik görevine bağlı kalmasına yardımcı olacak bilgiler sağladığı iddia edilmişti. Pop yıldızına yakın bir kaynak, Spears’ın resmi olarak ayrılmadan çok önce ilişki hakkında ciddi şüpheler duymaya başladığını iddia etti.

Spears ailesinden birinin söylediğine göre Britney, babasının kendisi üzerindeki uzun velayet dönemi sona ermeden beş yıl önce çıkmaya başladığı aktör Sam Asghari’nin, Jamie Spears’a hayatıyla ilgili kişisel ayrıntılar vermek için birlikte çalıştığından şüphelenmeye başlamıştı.

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