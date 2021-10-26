Britney Spears’tan ailesine öfke dolu mesaj: Adalet istiyorum

Vasilik davası süren Britney Spears, ailesini hedef almaya devam ediyor. Spears, sosyal medyada son yayınladığı gönderilerden birinde artık anlayışlı davranıp sessiz kalmayacağını ve kendisine yapılanlar için adalet istediğini yazdı.

Sozcu.com.tr

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Babasının vasiliğinin son bulmasından sonra vasiliğin tamamen kalkması için gün sayan Brittney Spears yaşadıklarıyla ve bu süreçte yanında olmayan yakınlarıyla yüzleşmeye devam ediyor. Mahkemede babasının vasiliği hakkında uzun seneler sonra ilk defa konuşan Spears, geçtiğimiz günlerde de kendisinden herhangi bir destek görmediğini belirttiği kız kardeşi Jamie Lynn Spears’ı hedef almıştı.

Dünyaca ünlü yıldız, şimdi de tüm ailesine açık açık bir mesaj yayınladı:

“Yalnız olmayı umursamıyorum… ve aslında anlayışlı Rahibe Teresa olmaktan bıktım… Bu mesaj aileme… beni tahmin edemeyeceğiniz kadar derinden incittiğiniz için!!! Vasiliğin bitmek üzere olduğunu biliyorum ama yine de adalet istiyorum!!! Hayatım boyunca hep daha büyük insanı oynadım… Bunun ne kadar zor olduğunu biliyor musun ???”

Bu gönderiyi Instagram’da gör Britney Spears (@britneyspears)’in paylaştığı bir gönderi

Spears’ın mesajı, babasının vasiliğinin sona ermesi için mahkemede konuşmasıyla başladı. Hatta babasını, onun üzerinde kontrol sahibi olmayı seven bir seks taciriyle bile kıyasladı.

Kamuoyuna duyurulan ilk duruşmasında, “Size karşı tamamen dürüst olmam gerekirse, aileme dava açmak istiyorum. Ayrıca hikayemi dünyayla paylaşabilmek istiyorum, sessiz bir sır olmak yerine bana yapılanları anlatmak istiyorum” dedi.

Pop yıldızı ayrıca son zamanlarda Jamie Lynn Spears’ı da hedef alan paylaşımlar yaptı. Spears, vasilik davası sürecinde kendisini hiç desteklemeyen kız kardeşinin yeni kitabını tanıtmasını tiye aldı. Jamie Lynn Spears da hayranlarından aldığı eleştirilerden ve babasının vasiliğinin sona ermesinden sonra açıklamalar yaptı. Ayrıca, geçmişte kendisinin de annesi ve babası tarafından psikolojik şiddet gördüğünü iddia etti.

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