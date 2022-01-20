Britney Spears’tan babasıyla ilgili yeni suçlama: “36 milyon dolar aldı”

Britney Spears ve babası Jamie Spears arasındaki sular durulmuyor... Ünlü şarkıcı, babasının vasilik döneminde en az 36 milyon dolarını aldığını iddia etti.

Sozcu.com.tr

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Geçtiğimiz aylarda vasilik davasında önemli gelişmeler kaydeden ünlü şarkıcı, mahkemede yeni iddialarda bulundu. Britney Spears, babası Jamie Spears’ın 13 yıllık süren vasilik döneminde kendisinden toplam 36 milyon dolar aldığını iddia etti.

Britney Spears, babasının vasiliğinden çıksa da hukuki mücadeleleri hâlâ devam ediyor. 40 yaşındaki pop yıldızının avukatı, Britney’nin babası Jamie Spears ve hukuk ekibinin, vasilik boyunca şarkıcıdan milyonlarca dolar aldığını iddia ederek, 19 Ocak Çarşamba günü yapılacak duruşmadan önce HollywoodLife tarafından elde edilen yeni belgeler dosyaladı. Şarkıcının avukatı Mathew Rosengart, Jamie ve hukuk ekiplerinin 13 yıllık vasilik boyunca şarkıcıdan aldığı iddia edilen tüm parayı ortaya koydu.

Yeni belgeler, vasilik altındayken Britney’den 36 milyon dolardan fazla para alındığını iddia ediyor. Dosyalarda, Jamie Spears’ın kendisi için 6,3 milyon doları aldığını ve diğer 30 milyon doların avukatlara ve yasal ücretlere gittiğini iddia ediyor.

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