Britney Spears’tan kız kardeşine gönderme

Jamie Lynn Spears yeni kitabının bittiğini sosyal medyada duyurduktan kısa bir süre sonra Britney Spears'ın tepkisi ile karşılaştı. Spears, kız kardeşinin yeni kitabına imalı bir gönderme yaptı.

Sozcu.com.tr

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Britney Spears, babasının vasiliğini geride bıraktıktan sonra, şu sıralar da özgürlüğü için gün sayıyor. Vasilik davası nedeniyle gündemden düşmeyen Spears, bu süreçte ailesine de ateş püskürmüştü.

Babasının koruması altında geçirdiği yıllarda ailesinden kimsenin desteğini almadığını sık sık dile getiren ünlü yıldız, son paylaşımıyla yeniden kız kardeşini hedef aldı.

Ablasının yolundan devam eden Jamie Lynn Spears, Britney Spears’ın vasilik davası boyunca sessiz kalmakla suçlanmıştı. Son günlerde yeni kitabını yazmayı nihayet bitirdiğini duyuran Spears, yine Britney Spears’ın tepkisiyle karşılaştı.

Britney Spears, kız kardeşinin duyurusunun üstünden çok zaman geçmeden Instagram’da fotoğrafını paylaşarak “Gelecek yıl bir kitap yayınlamayı düşünüyorum, ama bir başlık bulmakta sorun yaşıyorum, belki hayranlarım yardımcı olabilir!!!!” yazdı.

Spears, hayranlarından da Jamie Lynn Spears’ın kitabına gönderme yapan esprili yorumlar aldı.

Jamie Lynn Spears’ın bu kadar çok tepki almasının bir nedeni de vasilik sürecinde ve öncesinde sessiz kalırken, davanın babasının aleyhine ilerlemeye başlamasıyla ablasını desteklediğini açıklaması.

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