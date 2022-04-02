Britney Spears’tan ailesine ve eski sevgilisine sert tepki

Britne Spears hem ailesini hem de eski sevgilisini hedef aldı. Ünlü yıldızın; annesi, kız kardeşi ve bir dönem birlikte olduğu Justin Timberlake ile ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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Vasilik sürecinin sona erdirmek için yıllardır mücadele eden Britney Spears, geçtiğimiz aylarda babasının vasiliğini sonlandırarak özgürlüğüne kavuşmuştu. Spears, bir süredir ailesinin ve eski sevgilisinin açıklamalarına da eskisi gibi kayıtsız kalmayıp şoke edici açıklamalar yapıyor.

Son olarak ünlü yıldız; annesi, kız kardeşi ve eski erkek arkadaşını hedef aldı ve hepsinin sadece şöhret peşinde koştuğunu iddia etti.

“ŞÖHRET VE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN BENİ KULLANDILAR”

Spears sözlerine şu şekilde başladı: “Dün gece İsa’dan bir telefon aldım ve ne dedi biliyor musunuz??? Sevgili çocuğum… annen tam da ona en çok ihtiyacın olduğu zamanda kitabını sürdü…hepsi NE için??? Şöhret ve dikkat çekmek için. Eski sevgilin de aynı şeyi yaptı… Senin adını kullanarak ona kötülük yaptığını iddia etti ve ilk albümünü çıkardı !!!! Tahmin et kız kardeşin ne yapıyor… Bir kitap da o çıkarıyor… hepsi ne için ????”

Spears, annesi Lynne Spears’ın dramada başarılı olduğunu söylerken, ailesini terapiye gitmediği için de eleştirdi: “Yani ebeveynlerim hayatları boyunca her gün drama ile geliştirdikleri ve yaşadıkları terapiye hiç gitmediler.”

Spears ayrıca özel hayatıyla ilgili konuşmaktan da hoşlanmadığını belirtiyor: “Kişisel hayatım hakkında konuşmaktan her zaman son derece utandım ve bugün hâlâ utanıyorum.”

Spears’ın açıklamaları Justin Timberlake’in geçmiş ilişkisiyle ilgili yaptığı samimi itiraflardan sonra geldi. Timberlake ve Spears 1999 ve 2002 yılları arasında birlikte olmuş, ancak Timberlake o dönemde Spears’ın kendisini aldattığını iddia ederek ilişkinin sonlandığını söylemişti. Yaşananların hemen arından da ilk albümünü çıkarmış ve şarkıların bu ayrılıkla ilgili olduğunu ileri sürmüştü.

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