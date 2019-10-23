Brooklyn Beckham yeni sevgilisi Natalie Ganzhorn ile görüntülendi
Son dönemlerde aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Brooklyn Beckham, hafta sonu yeni sevgilisiyle görüntülendi. Beverly Hills’te düzenlenen partiden 21 yaşındaki Kanadalı oyuncu Natalie Ganzhorn ile çıkan Beckham için ‘Brooklyn’in yeni gözdesi’ yorumu yapıldı…
43 milyona yakın takipçiye sahip olan Natalie, Make It Pop adlı müzikal komedi dizisiyle tanınıyor. The Stanley Dynamic ve Scary Stories dizilerinde de yer alan Ganzhorn, fit vücudu ile dikkat çekiyor.