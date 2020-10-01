Brooklyn Beckham’dan olay yaratan hareket: Mide bulandırıcı derhal kaldırılmalı

Victoria-David Beckham çiftinin en büyük çocukları Brooklyn Beckham, sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor.

Temmuz ayında 25 yaşındaki ünlü oyuncu Nicola Peltz ile nişanlandıklarını duyuran 21 yaşındaki Brooklyn, müstakbel eşiyle aşk dolu anlarını sık sık gözler önüne seriyor.

Ancak çiftin paylaştığı karelerden biri sosyal medyayı ikiye böldü. Peltz’in paylaştığı karede Brooklyn, nişanlısının boğazını tutarken görülüyor. Brooklyn’in boğazını sıkar gibi yaptığı anlarda Peltz’in ise gülmesi dikkat çekiyor.

Daily Mail’e konuşan IKWRO kadın hakları örgütü kurucusu Dianna Nammi, kadına şiddetle alay eden çiftin özür dilemesini ve fotoğrafın Instagram’dan derhal kaldırılmasını talep ettiklerini söyledi.

Nammi, “Bizim gibi organizasyonlar çok sayıda zorla evlendirilen, şiddet kurbanı olan ve ailesi tarafından öldürülen kadınla karşılaşıyor. Böyle ciddi bir durumla kimse alay etmemeli, bu çok mide bulandırıcı. Böyle ciddi bir durumu anlayabilecek kadar olgun bir yaşta. O yüzden hata yaptığını kabul edip özür dilemeli ve fotoğrafı da kaldırmalıdır. Özellikle gençlere çok yanlış ve tehlikeli bir mesaj veriyor” dedi.

Hayranları ise çiftin sadece şakalaştığını ve ortada büyütülecek bir durum olmadığını savundu. Kullanıcılar buna kanıt olarak bir başka fotoğrafta Peltz’in Brooklyn’in boğazını tutmasını gösterdi.