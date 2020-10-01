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Brooklyn Beckham’dan olay yaratan hareket: Mide bulandırıcı derhal kaldırılmalı
Brooklyn Beckham’dan olay yaratan hareket: Mide bulandırıcı derhal kaldırılmalı
Beckham çiftinin en büyük oğlu Brooklyn, nişanlısıyla verdiği bir poz nedeniyle eleştirilerin hedefinde. Brooklyn'in Nicola Peltz'in boğazını tuttuğu fotoğrafın, kadına şiddetle alay ettiği gerekçesiyle kaldırılması istendi.
Sozcu.com.tr
Magazin 1 Ekim 2020 - 12:49

Victoria-David Beckham çiftinin en büyük çocukları Brooklyn Beckham, sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor.

Temmuz ayında 25 yaşındaki ünlü oyuncu Nicola Peltz ile nişanlandıklarını duyuran 21 yaşındaki Brooklyn, müstakbel eşiyle aşk dolu anlarını sık sık gözler önüne seriyor.

Nicola Peltz.

Ancak çiftin paylaştığı karelerden biri sosyal medyayı ikiye böldü. Peltz’in paylaştığı karede Brooklyn, nişanlısının boğazını tutarken görülüyor. Brooklyn’in boğazını sıkar gibi yaptığı anlarda Peltz’in ise gülmesi dikkat çekiyor.

Nicola Peltz ve Brooklyn Beckham.

Daily Mail’e konuşan IKWRO kadın hakları örgütü kurucusu Dianna Nammi, kadına şiddetle alay eden çiftin özür dilemesini ve fotoğrafın Instagram’dan derhal kaldırılmasını talep ettiklerini söyledi.

Nicola Peltz ve Brooklyn Beckham.

Nammi, “Bizim gibi organizasyonlar çok sayıda zorla evlendirilen, şiddet kurbanı olan ve ailesi tarafından öldürülen kadınla karşılaşıyor. Böyle ciddi bir durumla kimse alay etmemeli, bu çok mide bulandırıcı. Böyle ciddi bir durumu anlayabilecek kadar olgun bir yaşta. O yüzden hata yaptığını kabul edip özür dilemeli ve fotoğrafı da kaldırmalıdır. Özellikle gençlere çok yanlış ve tehlikeli bir mesaj veriyor” dedi.

Peltz’in Brooklyn’in boynunu tuttuğu kare.

Hayranları ise çiftin sadece şakalaştığını ve ortada büyütülecek bir durum olmadığını savundu. Kullanıcılar buna kanıt olarak bir başka fotoğrafta Peltz’in Brooklyn’in boğazını tutmasını gösterdi.

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Son güncelleme: 13:06 - 01.10.2020
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