Bruce Willis hakkında yıllar sonra gelen suçlama: “Son derece kaba”

Bir muhabir Bruce Willis'in 1996'da röportaj için kendisini dokuz gün beklettiğini iddia etti. Gazeteci ayrıca oyuncunun röportajı yapmak için gittikleri restoranda garsonlara bahşiş bile vermediğini iddia etti.

Sozcu.com.tr

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iHeartRadio’nun yeni orijinal podcast’i “Haileywood”un son bölümünde sunucu Dana Schwartz, 25 yıl önce Bruce Willis ile kötü bir deneyim yaşadığını açıklayan yazar Martha Frankel ile konuştu.

Frankel, Londra’daki Movieline sitesi için Willis ile röportaj yapmak üzere bir görev aldı; ancak bu deneyimini kâbus olarak niteledi.

Frankel, Willis’in dokuz gün sonra onunla konuşmayı kabul ettiğini açıkladı. “Zor Ölüm” yıldızı, Londra’da buluşmak yerine onu Londra’nın yaklaşık 30 mil batısındaki Windsor adlı bir kasabada görmek istedi.

Frankel, Willis’in isteksizliği ve davranışlarındaki kabalık için şunları söyledi: “Gerçekten hiçbir şey hakkında konuşmak istemedi. Sadece bir sürüklenmeydi ve eğlenceli değildi, komik de değildi. Onu çalışırken de görmüştüm; böyle olabileceğini biliyordum.”

Daha sonra Willis’in röportaj sırasında yemek yedikleri restoranı kimsenin kendisinden imza almaya gelmemesi için kapattığını açıkladı. Beş çocuk babası öğle yemeğinin sonunda da garsonlarına bahşiş vermedi:

“Zengin insanların zengin olmayanlardan daha cömert olmalarını istiyorum. Ama en iyi şey neydi biliyor musun? O otele girip çıktı ve kimse ona bir şey söylemedi.”

Willis için ilk defa kaba olduğuna dair haberler çıkmıyor. 2013’te de o dönem başrol paylaştığı başka bir oyuncuyu zor durumda bırakacak şekilde verdikleri röportajda ilgisiz ve sıkılgan bir tavır sergilemişti.

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