Bruce Willis ve Demi Moore’un kızı Tallulah Willis nişanlandı

Tallulah Willis, erkek arkadaşı Dillon Buss'ın sürpriz evlenme teklifi karşısında adeta sevinçten havalara uçtu. Yaklaşık bir yıldır beraber olan çift, ilişkilerini bir sonraki aşamaya taşıma kararı aldı.

Dillon Buss, evlenme teklifi anlarını çalılıklarda saklanan arkadaşı sayesinde gizlice kaydederek bu romantik ânı ölümsüzleştirmeyi de başardı.

Bu gönderiyi Instagram’da gör tallulah (@buuski)’in paylaştığı bir gönderi

Hem Willis hem de Buss sosyal medyada güzel haberi duyurarak yakınlarıyla mutluluklarını paylaştılar. Tallulah’ın 29 yaşındaki kız kardeşi Scout Willis, “Ağlıyorum, çok heyecanlıyım” yorumunda bulunurken, 32 yaşındaki en büyük kız kardeşi Rumer, “Bu çılgın çocukları seviyorum. Tebrikler @dillonbuss ve @buuski ikinizi de çok seviyorum ve sizin için çok heyecanlıyım” yazdı.

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