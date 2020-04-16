Bruce Willis’in bir aydır eski eşi Demi Moore ile kaldığı ortaya çıktı

Bruce Willis’in, eşi Emma Heming ve çocuklarıyla değil de, eski eşi Demi Moore ile karantinada olması çeşitli dedikoduları da beraberinde getirdi. Pek çok kişi çiftin arası bozuk olduğu için Moore ile kaldığını söylese de, çifte yakın bir kaynak iddiaları yalanladı.



Ne var ki iddialar yalanlansa da 65 yaşındaki Willis’in 41 yaşındaki eşi Emma Heming ile neden aynı evde olmadığı da merak konusu oldu. Üç kızının annesi, eski eşi 57 yaşındaki Demi Moore ile Emma’nın iyi dost olduğu, hatta genç kadının aynı evde kalmalarını dert etmediği de söylendi fakat nedenleri hakkında henüz kimse bir açıklama yapmıyor.

Küçük kızları ile Los Angeles'taki evlerinde karantinada olan Willis’in eşi Emma,’ya yakın bir kaynak People dergisine konuştu ve “Demi ve Emma yakın arkadaşlar. Onlar ve Bruce iyi geçiniyorlar ve kocaman bir aileler. Bir sorunları yok. Emma'nın küçük çocuklarıyla Los Angeles'ta kalması gerekiyor. Demi ile Bruce yıllardır iyi arkadaşlar. Çok yakınlar” dedi.