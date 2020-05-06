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Bruce Willis’in eşi de Demi Moore’un evine yerleşti
Bruce Willis’in eşi de Demi Moore’un evine yerleşti
Bruce Willis, yaklaşık iki aydır eski eşi Demi Moore ve kızları ile aynı evde karantinada. Yeni eşi ve kızları da kendi evlerinde olunca dedikoduların önüne geçmek mümkün olmadı. Ünlü oyuncu çareyi eşini Moore'un evine getirmekte buldu...
Magazin 6 Mayıs 2020 - 08:55

Bruce Willis sonunda eşi Emma Heming ile yeniden bir araya geldi. 65 yaşındaki ünlü oyuncu, yaklaşık iki aydır Demi Moore ve kızları ile karantinadaydı. 8 yaşındaki Mabel ve 6 yaşındaki Evelyn ise  49 yaşındaki anneleri Emma ile birlikteydi. Her ne kadar iki taraf da aralarının iyi olduğunu söyleyip, şu anki hallerinden memnun olduklarını dile getirse de, dedikodular alıp başını gitmişti.

Sonunda Willis, eşinin yanına gitti, ailesini alıp Moore’un Idaho’daki evine getirdi. Artık eski eş, yeni eş, çocuklar ve Willis herkes aynı evde karantinadı. Üstelik Emma yaptığı paylaşımlarla ne kadar mutlu olduklarını da gözler önüne serdi. Zira kızının doğum gününü ve ilk bisiklete binme anlarını Moore ile paylaştı.