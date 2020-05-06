Bruce Willis’in eşi de Demi Moore’un evine yerleşti

Bruce Willis sonunda eşi Emma Heming ile yeniden bir araya geldi. 65 yaşındaki ünlü oyuncu, yaklaşık iki aydır Demi Moore ve kızları ile karantinadaydı. 8 yaşındaki Mabel ve 6 yaşındaki Evelyn ise 49 yaşındaki anneleri Emma ile birlikteydi. Her ne kadar iki taraf da aralarının iyi olduğunu söyleyip, şu anki hallerinden memnun olduklarını dile getirse de, dedikodular alıp başını gitmişti.



Sonunda Willis, eşinin yanına gitti, ailesini alıp Moore’un Idaho’daki evine getirdi. Artık eski eş, yeni eş, çocuklar ve Willis herkes aynı evde karantinadı. Üstelik Emma yaptığı paylaşımlarla ne kadar mutlu olduklarını da gözler önüne serdi. Zira kızının doğum gününü ve ilk bisiklete binme anlarını Moore ile paylaştı.