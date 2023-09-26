Bruce Willis’in eşi gözyaşlarını tutamadı… Hasta olduğunun farkında olmayabilir

Bir süredir frontotemporal demans ile mücadele eden Bruce Willis'in eşi Emma Heming Willis, eşinin hastalığıyla ilgili konuşurken gözyaşlarını tutamadı.

Sozcu.com.tr

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Geçtiğimiz yıl konuşmayı, anlamayı, kendini ifade etmeyi zorlaştıran afazi hastalığı nedeniyle oyunculuk kariyerini sonlandıran Bruce Willis’in daha sonra, aslında frontotemporal demans ile mücadele ettiği açıklanmıştı.

Hollywood’un başarılı ismi, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle kameralar karşısına geçmeyi bırakırken ailesinin desteğini almaya devam ediyor. Willis’e ilk eşi Demi Moore da ikinci eşi Emma Heming Willis ve kızları da destek oluyor.

Ancak bu süreç ünlü aktör için olduğu kadar ailesi için de oldukça zorlu. NBC’nin Today isimli programına katılan Emma Heming Willis, eşinin hastalığı hakkında konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı.

HASTALIĞININ FARKINDA BİLE OLMAYABİLİR

Heming, Hollywood yıldızının demans teşhisinin tüm aileyi nasıl etkilediğini şu sözlerle anlattı: “Öğrendiğim şey demansın zor olduğu. Teşhis konulan kişi için zor. Aile için de zor. Ve bu Bruce için de benim için de kızlarımız için de farklı değil. Ve bunun bir aile hastalığı olduğunu söylerler, gerçekten de öyle.”

Heming Willis, oyuncunun hastalığının farkında olup olmadığı sorulduğunda ise, “Bilmek zor” diye yanıt veriyor.

Ve sözlerine şu şekilde devam ediyor: “Bu onu daha az acı verici hale getirmiyor ama Bruce’un başına neler geldiğini bilmek bunu biraz daha kolaylaştırıyor” dedi.

Zor Ölüm, Armageddon ve Altıncı His gibi filmleriyle tanınan Hollywood aksiyon filmi oyuncusu Willis, 1987’den 2000’e kadar kendisi gibi oyuncu Demi Moore ile evliydi. Çiftin bu evlilikten Rumer, Tallulah ve Scout LaRue adında üç kızı var.

Willis, 2000 yılında boşandıktan sonra ise 2009 yılında Heming Willis ile evlendi. Çiftin, 11 yaşında Mabel ve dokuz yaşında Evelyn adında iki kızları var.

“BİZİM GERÇEKTEN MUTLU OLMAMIZI İSTERDİ”

Heming Willis, Willis’in hastalığını kızlarına nasıl anlattığı sorulduğunda şöyle yanıt verdi: “Çok dürüst ve açık bir aileyiz. Bizim için en önemli şey hastalığın ne olduğunu söyleyebilmek, ne olduğunu açıklayabilmekti, çünkü hastalığın tıbbi açıdan ne olduğunu bildiğiniz zaman her şey mantıklı geliyor.

Bu yüzden kızlara bunun ne olduğunu açıklayabilmemiz önemliydi çünkü babalarına konulan teşhisin ya da herhangi bir demans türünden utanç duymalarını istemiyorum.”

Heming Willis, teşhise rağmen pozitif kalmaya çalıştığını da söyledi: “Bruce bizim gerçekten mutlu olmamızı isterdi, bunu benim ve ailemiz için gerçekten isterdi.”

FRONTOTEMPORAL DEMANS NEDİR?

NHS’nin açıklamasına göre frontotemporal demans, beynin her iki tarafını da etkiliyor; davranış ve dil ile ilgili sorunlara neden oluyor. Demans genellikle 65 yaş üstü kişilerde teşhis edilse de frontotemporal demans daha genç yaşta başlama eğilimindedir ve vakaların çoğu 45 ila 65 yaş arasındaki kişilerde teşhis edilir.

Hastalık yavaş gelişme eğiliminde olsa da birkaç yıl içinde giderek kötüleşir. Belirtiler arasında dürtüsel davranmak veya kişisel hijyeni ihmal etmek gibi kişilik ve davranış değişiklikleri yer alır. Hafıza sorunları daha sonra gelişebilir. Ayrıca dil de etkilenir ve hastalar konuşmakta zorlanabilirler.

NHS’ye göre hastalığın semptomları başladıktan sonra ortalama hayatta kalma süresi sekiz ila on yıl civarında, ancak bazı insanlar çok daha uzun süre yaşayabilir. ABD Ulusal Yaşlanma Enstitüsü’ne göre frontotemporal demans vakalarının yüzde 10 ila 30’u kalıtsal.

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