Bruce Willis’in kızı Scout babası ve annesi Demi Moore hakkında açıklama yaptı

Dünyaca ünlü iki efsane oyuncu Bruce Willis ve Demi Moore, yaklaşık bir aydır aynı evi paylaşıyor. Onların karantina dönemini evde birlikte geçirmeleri gündem olmaya devam ediyor. Çünkü Willis’in eşi Emma Heming ile 8 ile 5 yaşındaki kızları Los Angeles’taki evlerinde tek başına… İkiliye yakın kaynaklar her ne kadar çiftin arasında bir sorun olmadığını söylese de dedikodular alıp başını gitti. Bunun üzerine Willis’in Moore’dan olan kızı Scout konuya bir açıklama getirdi…



Kızının açıklamasına göre Willis ile birlikte Heming ve küçük kızları da karantinayı Moore’un Idaho’daki evinde geçirecekti. Fakat Willis’in 5 yaşındaki kızı Evelyn’in ayağına parkta oynarken bir iğne batınca, küçük kıza bir hastalık bulaşıp bulaşmadığının anlaşılması için bazı testlerden geçmesi gerekti. Bu yüzden de Willis’in şimdiki eşi Emma Heming kızları, 8 yayındaki Mabel ve 5 yaşındaki Evelyn ile birlikte Los Angeles’ta kaldı. Scout Willis, küçük kardeşinin sağlığıyla ilgili herhangi bir sorun olmadığı iyice kesinleşince onların da kendilerine katılacağını açıkladı.



İşte Scout’un yazdıkları: “Herkese garip gelen ebeveynlerim var. Onlar çok farklı bir seviyedeler. Çok cool hareket. Üvey annem Los Angeles'ta kalmak zorunda çünkü küçük kardeşim Evelyn’in ayağına parkta oynarken bir iğne battı. Herhangi bir hastalık bulaşıp bulaşmadığının anlaşılması için bazı testlerden geçmesi gerekti. Emma'nın onu doktora götürüp tetkik sonuçlarını alması gerekiyor” dedi. Bu açıklama sonrası sosyal medya da boş durmadı ve aileyi eleştirmeye başladı. Pek çok kişi ‘Aynı evde kalmaya güzel bahane bulmuşlar’ cümlesine benzeyen yorumlar yaptı…