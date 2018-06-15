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Bu bir bayram kutlaması paylaşımı
Bu bir bayram kutlaması paylaşımı
Eski model ve sunucu Şebnem Schaefer sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla takipçilerinin Razaman Bayramı'nı kutladı.
Magazin 15 Haziran 2018 - 11:03

Anne tarafından Türk, baba tarafından Alman olan model, sunucu ve oyuncu Şebnem Schaefer modelliğe 15 yaşında başladı. Genç yaşta girdiği sektörde özel hayatıyla fazlaca gündeme gelen Schaefer, sonrasında elini eteğini bu renkli dünyadan çekti. Şimdilerde yer aldığı projelerle haber olmayı tercih eden Şebnem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerinin bayramını kutladı.

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Pek çok ünlü isimden farklı olarak denizde çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Schaefer, bu karenin altına da; “Yaşasın bugün BAYRAM! Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Bayramı’nız kutlu olsun” notunu düştü.

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