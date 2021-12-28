Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç ayrıldı

Demet Özdemir sevgilisi Oğuzhan Koç ile ayrıldıkları iddialarını geçen hafta "Bu tip haberlere alıştık artık" diyerek yalanlamıştı. Ancak çiftin ayrıldıkları ve yakın çevrelerine "Bu kez kesin bitti, geri dönüş yok" dediği öğrenildi.

Sozcu.com.tr

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2021’in başından bu yana birlikte olan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çifti yollarını kesin olarak ayırdı.

Geçen günlerde ilişkisini sonlandıran ikilinin, yakın çevresine, “Bu kez kesin bitti, bir daha geri dönüş yok!” dediği öğrenildi.

Çift, birbirlerini Instagram’da takibi henüz bırakmadı.

“GÜZEL BİR SÜRECİN ARİFESİNDEYİZ”

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un birlikteliği, 2021’in ilk günlerinde ortaya çıkmıştı. Aşk, dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu yılbaşında Çeşme’de tatil yapan ikilinin fotoğraflarının çekilmesiyle belgelenmişti.

Oğuzhan Koç, ocak ayında, “Güzel bir sürecin arifesindeyiz” diyerek, Özdemir ile aşklarını duyurmuştu. Koç’un aşkını ilan etmesinin ardından ikili, beraberliklerini sosyal medyaya taşımıştı.

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