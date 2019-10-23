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Bu rakam doğruysa Tarkan yılbaşında servetine servet katacak
Bu rakam doğruysa Tarkan yılbaşında servetine servet katacak
Tarkan, 2020 yılına servetine servet katmayı planlıyor. . Geçmiş yıllarda sahneye çıkmak için 1 milyon TL talep eden Tarkan yılbaşı akşamı Kıbrıs'ta ücretini yüzde yüz arttırarak 2 milyon TL'ye sahne alacağı iddia edildi.
Magazin 23 Ekim 2019 - 17:13

Her yılbaşı öncesinde ünlülerin, uçuk fiyatlara anlaşarak eğlence mekanlarında sahneye çıkması gündeme geliyor. Yılbaşına yaklaşık iki ay kala, ilk olarak Tarkan’ın ne kadar kazanacağına dair bir rakam bugün magazin kulislerinde büyük yankı uyandırdı.

ÜCRETİNİ YÜZDE YÜZ ARTIRDI

Elexus Hotel’de sahne almaya hazırlanan Megastar’ın 2 milyon TL kazanacağı iddia edildi. Tarkan 2016 senesinde de Kıbrıs’ta bulunan otelin açılışında sahne almıştı.

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Son güncelleme: 17:24 - 23.10.2019
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