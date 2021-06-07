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“Bu sefer gülmedik Sayın Sunal”

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin, Ali Sunal'ın yönetmenliğini yaptığı ‘Güldür Güldür’ programında veteriner hekimlere yönelik kullanılan sözlerden dolayı sert tepki gösterdi. Başkan Şahin, sosyal medya hesabından skecin ilgili bölümünü paylaşarak, “Bu sefer gülmedik Sn. Ali Sunal. Siz ve ekibiniz sözde şakanızla gözümüzdeki notunuzu sıfıra indirdiniz" dedi.

Güncellenme: 13:44, 07/06/2021
Hayat HaberleriMagazin
“Bu sefer gülmedik Sayın Sunal”

Koreografi yönetmenliğini Ali Sunal'ın yaptığı ve özel bir televizyon kanalında yayınlanan ‘Güldür Güldür' programındaki bir skeçte veteriner hekimlere yönelik kullanılan ‘Hani bu doktorlar az not aldıkları zaman onları veteriner yapıyorlar ya’ şeklindeki sözler büyük tepki çekti.

Veteriner hekimler tarafından tepki çeken sözlere Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin de sessiz kalmadı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahin, “Bu sefer gülmedik Sn. Ali Sunal. Siz ve ekibiniz sözde şakanızla gözümüzdeki notunuzu sıfıra indirdiniz” ifadelerini kullanarak tepkisini ortaya koydu. (İHA)

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Yayınlanma Tarihi:13:43,