Bu ünlüyü tanıyabildiniz mi? Verdiği kilolardan sonra değişen imajı ile şoke etti!

Bu ünlüyü tanıyabildiniz mi? Verdiği kilolardan sonra değişen imajı ile şoke etti!

Geçirdiği tüp mide ameliyatından sonra hayli zayıfladığı bilinen şarkıcı Güllü, bu kez de yeni imajı ile gözler önünde. Büyük bir değişim yaşayan Güllü'nün son halini görenler ikinci bir şok daha yaşıyor. İmajını da değiştiren Güllü'yü görüp tanımak neredeyse imkansız. İşte yeni Güllü'den fotoğraflar...

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Sarışın ve kilolu haliyle tanıdığımız şarkıcı Güllü büyük bir değişim yaşıyor. Güllü, yıllar sonra radikal bir karar aldı ve kilolarından kurtuldu. Ameliyat sonrası değiştirdiği saç rengi ile daha da farklılaşan Güllü görenleri hayrete düşürüyor.

Bir dönem zaten verdiği kilolar ile gündeme gelmiş ve nasıl kilo verdiğini en ince ayrıntısına kadar anlatmıştı. Ancak bu kez Güllü sandığınız gibi değil.

Sarı saçlı, gür sesli, balık etli bir kadın olarak tanıdık onu. Kilolarından rahatsızlık duymaya başladı ve radikal bir karar aldı.

NEREDEYSE KİLOSUNUN YARISINI VERDİ

Kilo vermeye başlayan Güllü, sonunda bambaşka bir insan oldu. Görenlerin en başta tanımakta zorlandığı halini herkes çok beğendi. Daha sağlıklı, daha dinç görünüyordu. Ancak Güllü yine dur durak bilmedi ve hem daha çok kilo verdi hem imjaını değiştirdi. Görünce şoke olacaksınız.

İŞTE GÜLLÜ’NÜN SON HALİ

Son olarak 28 Mayıs tarihinde paylaştığı bu fotoğraflar Güllü, bambaşka biri gibi. Eskisinde de daha zayıf halı ve mor saçları ile herkesi şaşkınlığa uğrattı. Oğuluyla da fotoğraf paylaşmaktan geri kalmadı.