Buğra Kazancı kaç yaşında? Exatlon yarışmacısı Buğra Kazancı kimdir?

Buğra Kazancı, Exatlon Challenge Türkiye 2020 yarışmacıları arasında yer alıyor. İnternet fenomeni olan ve Buğra Kazancı’nın hayatı hakkında birçok ayrıntı araştırılıyor. İşte merak edilen hayatıyla Buğra Kazancı hakkında detaylar...

Youtuber olarak oyun kanalıyla büyük ilgi toplayan Buğra Kazancı’nın hayat hikayesine dair ayrıntılar haberimizde yer alıyor. Buğra Kazancı Exatlon yarışmasının kadrosunda bulunuyor ve kendisiyle ilgili birçok konu izleyiciler tarafından merak ediliyor.

BUĞRA KAZANCI KİMDİR?

2 Mart 1996 tarihinde Trabzon’da doğan Buğra Kazancı balık burcudur. Ünlü Youtuber Buğra Kazancı üniversite eğitimini Avrasya Üniversitesi Grafik Tasarım bölümünde tamamladıktan sonra oyun içerikleri bulunan MineCraft evi ve kendi kişisel kanalı olmak üzere iki adet Youtube kanalı kurarak bir fenomen haline gelmeyi başardı. 19 Mart 2014 tarihinde kurduğu Minecraft Evi ile sevilerek takip edilen Youtuber oyun tutkunları tarafından yakından takip ediliyor.