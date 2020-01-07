Bugün başlıyor! Tutunamayanlar dizisi oyuncuları kimler? Tutunamayanlar konusu ne?

Tutunamayanlar dizisi bu akşam TRT 1 ekranlarında başlıyor. Salı akşamları ekrana gelecek Tutunamayanlar dizisi konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Peki Tutunamayanlar oyuncuları kimler, konusu ne?

Komedi dizilerine bir yenisi daha ekleniyor. Tutunamayanlar komedi dizisi yayın hayatına başlıyor. Tutunamayanlara; Hayatı boyunca hiç çalışmamış ve çalışmaya da niyeti olmayan Tarık (Doğu Demirkol) gittiği bir iş görüşmesinde, çok zenginken babasının işlerinin kötü gitmesi nedeniyle her şeyini kaybeden İrem’e (Ece Çeşmioğlu) aşık olması ile başlayan komik hikayeleri anlatacak. İşte Tutunamayanlar dizisinin oyuncu kadrosu…

OYUNCULARI

Doğu Demirkol – TARIK

Ece Çeşmioğlu – İREM

Zafer Algöz – İLHAN

Yeliz Kuvancı – AYŞE

Şinasi Yurtsever – HİCABİ

Barış Yıldız – ŞAİR LÜTFÜ

KONUSU

Hayatı boyunca hiç çalışmamış ve çalışmaya da niyeti olmayan Tarık (Doğu Demirkol) gittiği bir iş görüşmesinde, çok zenginken babasının işlerinin kötü gitmesi nedeniyle her şeyini kaybeden İrem’e (Ece Çeşmioğlu) aşık olur. Gidecek yeri olmayan İrem, Tarık’ın davetiyle yaşadığı mahalleye gelir ve mahalledeki kitap kafede çalışmaya başlar. İrem’in hayali başarılı olmak, kendi işini kurmak ve bir gün tekrar eski günlerine dönebilmektir.

İrem’i etkilemenin yolunun iş kurmaktan geçtiğini gören Tarık ise bir gün bağnaz ve vizyonsuz İlham Perisi İlhan’la (Zafer Algöz) karşılaşır. İlham Perisi'nin verdiği fikirlerle hepsi başarısız olacak olan birbirinden eğlenceli iş girişimlerine atılır.